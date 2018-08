GGD zit in zijn maag met aanprijzen 'antivaccinatieboek'

ARNHEM - Bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland zitten ze in hun maag met een boekentip die de dienst bijna drie jaar geleden gaf.

Het gaat om het boek Vaccinaties doorgeprikt, waarin twee klassiek homeopaten en een antroposofisch arts kanttekeningen plaatsen bij het vaccineren van kinderen. Op de site van het boek staat onder het kopje 'Boekentip van de GGD' een screenshot van een tweet van de GGD Noord- en Oost-Gelderland. De GGD raadt daarin het boek aan en sluit af met '#boekentip'.

Opmerkelijk, want de GGD is juist een voorstander van het Rijksvaccinatieprogramma. Woordvoerster Sanne Wisselink van de GGD weet hoe het zit. 'We hebben destijds inderdaad een tweet uitgebracht en dat hadden we beter niet kunnen doen. We hebben het bericht toen ook snel verwijderd.' Volgens Wisselink heeft de tweet 'een paar uurtjes' online gestaan.

Intussen gebruiken de schrijvers de tweet op hun site al bijna drie jaar om het boek aan de man te brengen. Wisselink: 'We gaan kijken hoe we dat gaan oppakken.'

Ook via Twitter geeft de GGD uitleg: