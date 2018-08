Afvalverwerker Ter Horst mag weer afval innemen

Volgens de provincie heeft Ter Horst binnen de deadline voldaan aan de vergunning en mag de afvalverwerker daarom weer afval aannemen. Wel gaat de provincie de vergunning opnieuw bekijken en mogelijk herschrijven. Ook gaat zij extra controles uitvoeren om de zorg van de buurt weg te nemen.

Guido ter Horst geeft aan dat hij met de buurt in gesprek wil als het weer een beetje rustig is. Hij vindt het jammer dat de relatie nu niet goed is.

Eind juli greep de provincie in na een grote brand bij de afvalverwerker. Die mocht toen per direct geen bedrijfsafval meer innemen. Voor de brand lag het bedrijf al onder een vergrootglas. Handhavers ontdekten dat Ter Horst allerlei regels aan de laars lapte.

