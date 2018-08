Opnieuw drugspand gesloten in Harderwijk

HARDERWIJK - In Harderwijk is recent weer een woning gesloten wegens overtreding van de Opiumwet.

Het betreft een woning in de wijk Stadsweiden. Deze woning is voor langere tijd gesloten. Het doel van de sluiting is de bekendheid als drugspand wegnemen, de openbare orde herstellen en de overtreding van de Opiumwet beëindigen.

De aanpak van drugshandel en drugsoverlast is één van de speerpunten in de Harderwijker handhaving. Hennepkwekerijen en drugshandel in panden is verboden en brengt ook (grote) risico’s met zich mee. Brandgevaar, overlast en onveilige situaties in en rondom de woning (denk bijvoorbeeld aan ripdeals, inbraken, spanning in de straat/wijk en een onveilige sfeer).