Zieke Fabio Jakobsen stapt af in BinckBank Tour

BLANKENBERGE - Voor Fabio Jakobsen uit Heukelum zit de BinckBank Tour erop. De 21-jarige renner van Quick-Step stapte donderdag in de vierde rit af; hij is ziek.

Jakobsen won maandag de eerste etappe van de WorldTour-rittenkoers door Nederland en België. Hij klopte Marcel Kittel en Caleb Ewan in de massasprint.

Het was voor Jakobsen de vierde zege van het seizoen. Hij won eerder al de Scheldeprijs, Nokere Koerse en de eerste rit in de Ronde van de Fjorden, een wedstrijd in Noorwegen uit de buitencategorie (.HC).