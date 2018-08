Eerste Achterhoek Run gaat toch niet door

Deel dit artikel:











GENDRINGEN - De eerste editie van de Achterhoek Run is afgelast vanwege te weinig animo. De wedstrijd zou zondag plaatsvinden in Gendringen en was onderdeel van de Ronde van de Achterhoek.

'Als vereniging hadden we graag deze wedstrijd georganiseerd. Bij alle loopcategorieën hadden we te weinig deelnemers dus we konden ook niet een aantal groepen laten starten', aldus bestuurslid Marysia Braam van Atletiekvereniging Atletico’73 Gendringen. Volgens Braam kunnen er meerdere redenen zijn voor het deelnametekort. 'Het kan door de vakantietijd komen maar ook omdat het iets nieuws is.' Wel een atletiekcircuit Toch laat de atletiekvereniging het er niet bij zitten. In plaats van de hardloopwedstrijd wordt er een atletiekcircuit opgezet. 'Mensen kunnen dan kennismaken met de atletieksport. Geïnteresseerden kunnen onder andere hordelopen, speerwerpen en ringsteken', aldus Braam. Het circuit is zondagmiddag te vinden op de kruising van de Staringstraat en de Ulftseweg in Gendringen.