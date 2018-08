Poging tot doodslag met baksteen: twee jaar cel

De Schoolstraat in Gameren (Foto: Omroep Gelderland)

GAMEREN - Een 56-jarige man uit Gameren (gemeente Zaltbommel) is donderdag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor poging tot doodslag op zijn overbuurman.

Hij heeft in oktober vorig jaar in de Schoolstraat in Gameren zijn overbuurman tegen het hoofd geslagen met een baksteen van ruim 700 gram. Het slachtoffer liep daarbij een wond van twee à drie centimeter diep boven zijn oog op.

De Gamerenaar moet zich na zijn celstraf in een kliniek laten behandelen. Bovendien moet hij zijn slachtoffer een schadevergoeding van 2446,55 euro betalen.

Zie ook: