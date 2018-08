15-jarige jongen al dagen zoek: 'Geen mobiel, geld en medicatie bij zich'

EMPE - De pleegouders van de 15-jarige Joey Harmsen zijn ten einde raad. De jongen wordt al dagen vermist uit Voorst. 'Dit is een dringende oproep', schrijft vader Rick Buijing op Facebook.

'Wij maken ons grote zorgen omdat hij geen medicatie, mobiel of geld bij zich heeft', vervolgt de pleegvader. Hij roept mensen die de jongen hebben gezien op zich te melden. Het Facebookbericht is op het moment van schrijven al ruim 3400 keer gedeeld.

De politie meldt dat de vermissing bekend is. Probleem is alleen dat Joey vaker wegloopt. 'Vaak komt hij dan na een paar dagen terug', zegt een woordvoerder. 'We zien het daarom niet als zeer zorgelijke meldingen maar zijn er uiteraard wel mee bezig.'

Joey verbleef in een instelling en is voor het laatst gezien op het station van Voorst-Empe. Hij droeg toen een trainingspak met gele strepen en grijze Puma gympen. De jongen is daarnaast te herkennen aan zijn blokjesbeugel en bril.