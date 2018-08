Marktplaats-verkoper beroofd en in eigen bus opgesloten

WILP - Een man uit het Zuid-Hollandse Warmond is woensdagavond in Wilp beroofd en bedreigd met een vuurwapen.

De man van 31 had via Marktplaats een afspraak gemaakt om iets te verkopen. Toen hij bij Het Wildezand in Wilp aankwam, werd hij opgewacht door twee mannen met een zwarte Volkswagen Caddy. Toen de verkoop rond was en de man zijn geld moest krijgen, werd hij door een van de twee kopers bedreigd met een vuurwapen.

De man werd gedwongen in de laadbak van zijn Mercedes Vito te gaan zitten. De twee deden de wagen op slot en gingen ervandoor.

Daders gespierd en mager

De politie is nog naar de daders op zoek. De ene man is tussen de 27 en de 30, gespierd en heeft korte blonde stekeltjes. De ander is tussen de 18 en 20 jaar oud, is mager en heeft een groen/blauwe tatoeage van een kompas op zijn rechterhand.

De politie wil 'in het belang van het onderzoek' niet zeggen wat de man wilde verkopen en hoe hij uit zijn bus kon komen.