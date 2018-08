verzamelaar zoekt gewichten van weleer

APELDOORN - .

Doordat producten tegenwoordig elektronisch worden afgewogen, is het gebruik van gewichten verleden tijd.

Wat niet is vernietigd komt misschien terecht in het Internet Museum van Gerard.

Mijn collectie ligt thuis en is opgesteld in vitrinekasten. Ik heb ongeveer 300 verschillende gewichten.

Gewichtjes, gewichten van weleer, u weet wel de bakker, de slager, de groenteman, de apotheker, de groothandel en zelfs de bank, allemaal gebruikten zij gewichten voor het afwegen van hun producten.

Omdat ik een echte Gelderlander ben hoop ik Gelderse gewichten te vinden. Ik zoek oude krukgewichten met een Stadswapen van Gelderse steden of knopgewichten van fabrikanten uit Gelderland voorzien van fabrieksmerk.

Kunt u Gerard helpen om zijn collectie uit te breiden? Laat hieronder uw reactie achter.

Wilt u het internet museum van Gerard bewonderen? Klik hier.