De Gier ziet positieve sfeer bij NEC

NIJMEGEN - NEC had de laatste jaren veel te maken met negativiteit binnen en rondom de club, maar dat lijkt dit seizoen heel anders.

Trainer Jack de Gier merkt dat nadrukkelijk. "Ik ben nu een paar maanden bezig en ik vind de sfeer echt positief. Een goeie open dag met goeie publieke belangstelling. De groep zit goed in elkaar en de sfeer in de spelersgroep in gewoon goed. Als je kijkt naar de hele organisatie, kan ik daar iedereen wel in benoemen. We hebben afgelopen week een barbecue gehad met al het personeel er ook bij. Als je ziet hoe dat allemaal bij elkaar zit, is dat mooi om te zien. De basis is altijd samenwerken, voelen dat je er samen staat. Dan moeten we het nu laten zien als team, als selectie of de mensen op kantoor, we moeten het allemaal samen doen."

De Gier heeft een duidelijk idee hoe hij zich met NEC wil presenteren op het veld. "Iedereen is gretig en we willen ons graag laten zien aan ons thuispubliek. We gaan uit van voetballen, dat is onze basis en daar hebben we ook de spelers voor. Maar we moeten de tegenstander ook kunnen prikkelen met een andere speelwijze, bijvoorbeeld door de lange bal te gaan spelen. Ik hou er wel van om te kunnen variëren qua speelwijze."

"De voorbereiding duurt lang, dat heb ik als speler ook altijd zo ervaren. Daarom staat iedereen te popelen om te beginnen."