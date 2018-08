NEC'er Joey van den Berg: we mogen niet verslappen

NIJMEGEN - Joey van den Berg is misschien wel de nieuwkomer waar de fans van NEC het meest enthousiast over zijn.

De middenvelder staat bekend om zijn karakter en leiderschap. "Nou ja, met Rens van Eijden ook. Leeftijd speelt daarin mee en dat kun je jonge spelers niet eens kwalijk nemen. Wat hier vorig jaar en de jaren daarvoor is gebeurd, is voor mij persoonlijk niet zo heel belangrijk. Het gaat erom wat er nu gaat gebeuren en ik heb daar wel vertrouwen in."

Van den Berg voelt zich al op zijn gemak in Nijmegen. "Ik voel me zeker thuis hier. Ik speel gewoon altijd hetzelfde, daar is niet zo heel veel in veranderd in de loop der jaren. Ik heb er heel veel zin in. Die voorbereiding heeft lang genoeg geduurd zo en dan moet je nagaan dat ik maar de helft heb meegedaan. We staan er op zich goed op, al moet zich dat altijd nog uiten in de wedstrijden."

"We worden als ploeg uitgedaagd en moeten als ploeg weerbaar zijn en hongerig blijven. Verslappen is er niet bij, omdat de tegenstand een stuk sterker is dan de jaren daarvoor. Veel clubs die de laatste tijd in de eredivisie hebben gespeeld, zoals Cambuur morgen. Dat vind ik alleen maar mooi om mee te maken. Dat daagt je ook uit als speler. Daarom heb ik ook voor NEC gekozen."