Wilco Kelderman maakt rentree in Ronde van Spanje: 'Een klein wonder'

BARNEVELD - Wilco Kelderman maakt zijn rentree in de Ronde van Spanje. De Barnevelder, rijdend voor Team Sunweb, moest de Ronde van Frankrijk aan zich voorbij laten gaan door een schouderblessure.

Kelderman (27) kwam een week voor de Tour ten val tijdens het NK en moest opgeven. Hij kwam terecht op de schouder die hem maandenlang uit de roulatie had gehouden. Kelderman brak in maart zijn sleutelbeen in de Italiaanse etappekoers Tirreno-Adriatico.

'Klein wonder'

Ploegleider Aike Visbeek noemt het een 'klein wonder' dat Kelderman 25 augustus aan de start staat. 'Hij heeft een moeilijke periode achter de rug, waarin hij moest herstellen van een gecompliceerde blessure. Hij heeft er hard voor gewerkt om terug te keren.'

Omdat Kelderman al anderhalve maand geen wedstrijden heeft gereden, is het de vraag welke rol hij kan spelen in het algemeen klassement. 'We weten niet hoe zijn niveau zal zijn in een koers van drie weken', zegt Visbeek. 'Dat gaan we dag voor dag bekijken.'

Het team van Sunweb in de Vuelta:

Phil Bauhaus

Simon Geschke

Jai Hindley

Johannes Fröhlinger

Wilco Kelderman

Michael Storer

Mike Teunissen

Martijn Tusveld