1100 extra kaarten voor concert Helene Fischer

ARNHEM - Er zijn 1100 extra kaarten beschikbaar voor het uitverkochte concert van de Duitse zangeres Helene Fischer in GelreDome in Arnhem. Dat bevestigt een woordvoerster van organisator Greenhouse Talent.

Er waren al ruim 26.000 kaarten verkocht voor de show op 15 september. 'Het is een hele grote productie met een mooi podium, maar nu alles vaststaat blijkt dat er extra stoelen kunnen worden verkocht', legt de woordvoerster uit.

De 34-jarige Helene Fischer is met name in Duitsland een grote ster. Ze heeft daar sinds 2011 een eigen tv-show op eerste kerstdag. Over de hele wereld heeft ze 15 miljoen albums verkocht.

De verkoop van de extra kaarten start morgen om 10.00 uur via Ticketmaster.

