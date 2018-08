Deel dit artikel:











Geen kamer te vinden: studenten kamperen tijdens introductie bij de Wageningen Universiteit Student in tent

WAGENINGEN - Vanaf dit weekend lopen ze weer door Wageningen. Groepjes studenten van de Wageningen Universiteit of Aeres Hogeschool die hun nieuwe stad leren kennen. Aangezien een heel aantal van deze 2400 studenten nog geen kamer heeft, mogen ze voor het eerst kamperen op de campus. In totaal is er plek voor 300 studenten op de geïmproviseerde camping.

De universiteit groeit en het kamertekort in de groene stad wordt elk jaar nijpender. De studenten uit het buitenland krijgen een kamergarantie bij hun inschrijving, die uit Nederland niet. Studentenhuisvester Idealis uit Wageningen licht de situatie in de studentenstad toe: 'De situatie is zoals voorspeld niet beter geworden ten opzichte van vorig jaar. Door de aanhoudende groei van de universiteit stijgt het kamertekort de komende jaren.' Tekort oplossen kost tijd Ondanks alle nieuwbouwplannen wordt een groeiend tekort aan studentenkamers verwacht. Dit jaar moeten nog 176 studentenkamers worden opgeleverd op het terrein van Mouterijnoort en in de jaren erna komen er 390 kamers bij op het Kirpesteinterrein en bij de Costerweg in Wageningen. Voor tijdelijke studentenhuisvesting heeft de gemeente enkele locaties op het oog. Er wordt hard gewerkt, zegt Idealis, maar het kost tijd. Daardoor zal de druk op de kamermarkt voorlopig aanhouden. Zondag staat na het ontbijt een sportdag op het programma. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52