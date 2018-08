Advocaat 'telefoonleverancier van de onderwereld' eist opheldering over huisverbod

NIJMEGEN - De advocaat van Danny M. wil opheldering over de plotselinge verhuizing van haar cliënt. Op last van burgemeester Bruls werd woensdagavond het huis gesloten van de 'telefoonleverancier van de onderwereld', zoals justitie M. noemt.

Advocaat Inez Weski noemt het tegen het ANP een 'absurde toestand' en wil weten wat de 'zeer recente en ernstige informatie' inhoudt, die aanleiding was om de Nijmegenaar met zijn gezin woensdag uit zijn huis te zetten.

Danny M. was de eigenaar van Ennetcom, een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde waarmee niet-traceerbare berichten verstuurd konden worden. Volgens justitie maakten vooral criminelen gebruik van de versleutelde telefoons. De rechtszaak tegen M. is nog niet begonnen. Inez Weski staat hem tijdens die zaak bij.

Voorlopig niet in Nijmegen

Sinds 2016, toen justitie het bedrijf van M. ontmantelde, wordt de vermoedelijke crimineel bedreigd. Burgemeester Bruls heeft daarom besloten dat het beter is als het gezin even uit de wijk verdwijnt. Directe aanleiding voor de sluiting is de vondst van een auto met daarin een automatisch wapen met munitie. Deze werd in de buurt van de woning gezien en later ergens anders in Nederland staande gehouden.

Het gezin mag zich voorlopig helemaal niet meer in Nijmegen vertonen. Ze hebben zelf elders onderdak gezocht, aldus Weski.

Lees ook: 'Telefoonleverancier van de onderwereld' moest op stel en sprong vertrekken