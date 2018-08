Minder Gelderlanders hebben WW-uitkering (+ kaartje)

ARNHEM - Het aantal Gelderlanders met een WW-uitkering blijft dalen. Eind vorige maand stond de teller op 31.476, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV.

Dat was een daling van 2,3 procent ten opzichte van een maand eerder. Vergeleken met een jaar eerder zijn er nu een kwart minder WW-uitkeringen in Gelderland.

Net iets minder dan 3 procent van de beroepsbevolking in Gelderland heeft een WW-uitkering. Landelijk is het 3,1 procent.

Laagste percentage in FoodValley

Het percentage WW-uitkeringen loopt uiteen van 2,3 in de regio FoodValley (o.a. Ede, Wageningen, Barneveld) tot 3,4 in Midden-Gelderland (o.a. Arnhem, Overbetuwe, Zevenaar).

In alle sectoren ging het beter, maar vooral in de industrie, in de handel en bij de zakelijke diensten. Ook de bouw en zorg & welzijn leverden volgens het UWV een belangrijke bijdrage aan de totale daling.

Zo zit het in jouw gemeente: