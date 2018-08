Gestolen urn van moeder nog steeds niet gevonden

DIEREN - Khaw Mong Ru deed twee weken geleden een emotionele oproep: breng de urn van mijn moeder terug. Die urn werd gestolen bij het crematorium in Dieren en is nog steeds niet terecht.

Inmiddels worden door het hele land pamfletten opgehangen om de urn terug te krijgen. In Dieren, Amersfoort, Apeldoorn en Enschede zijn papieren opgehangen met de tekst: ‘Laat alsjeblieft de as van onze moeder achter in het nisje.’ Het is een directe oproep aan het adres van de dader. De familie hoeft de urn niet terug, maar hoopt dat degene die het op zijn geweten heeft de as terugbrengt.

De urn werd dus gestolen uit het nisje bij het crematorium in Dieren, daar werd geschokt op gereageerd op de diefstal. ‘Dit gebeurt nooit. Hier zit zoveel emotionele waarde aan, echt verschrikkelijk’, zei Theo de Natris van het crematorium eerder.

Ook de politie is druk met de zaak. Een woordvoerder laat weten dat er verschillende tips zijn binnengekomen na het incident. ‘Het onderzoek loopt, maar de urn is nog niet terecht.’