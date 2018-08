Deel dit artikel:











Arjan Hofman wint 47e Ronde van Nunspeet Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - Voor de tweede keer in de geschiedenis van de Ronde van Nunspeet was er een Nunspeetse winnaar, Arjan Hofman. Hij was woensdagavond de snelste.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

Traditiegetrouw begon het wielerfestijn met de jeugd van 5 – 11 jaar, daarna de jongeren van 12 – 16 jaar, gevolgd door de Nunspeetse recreanten van 16 en ouder. Maar liefst 35 enthousiaste renners hadden zich hiervoor gemeld waaronder ook de nieuwe wethouder van sport Mark van de Bunte. Een dapper gebaar, maar hij werd wel met enkele anderen op een ronde achterstand getrakteerd. Als snelsten kwamen achtereenvolgens Gerben de Zwaan, Markus Prins en Sven Noorderijk over de streep. Daarna was het de beurt aan de Elite/beloften renners. Met een vijftigtal renners werd gestart. Het ging om de Finales Rabobank Veluweklassement en Bert Franken sprintklassement. Het werd een pittige strijd over het bochtige parcours, dat veel techniek van de renners vergde. Helaas moest de strijd worden onderbroken na een ernstige val van één van de renners. Na een herstart werd het aantal rondes ingekort en werd opnieuw volop strijd geleverd. Enkele ronden voor het einde lukte het Arjan Hofman om te demarreren. Enthousiast aangemoedigd door het publiek lukte het hem om weg te blijven en solo te finishen. Als tweede eindigde Patrick Bos uit Deventer en derde werd Martijn Dijkstra uit De Knipe. De prijzen werden uitgereikt door Mark van de Bunte en de felicitaties en bloemen werden uitgereikt door rondemiss Dahlayla.