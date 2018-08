Fietsenstalling Amsterdamseweg definitief weg

ARNHEM - De tijdelijke fietsenstalling bij de Sonsbeekuitgang van het station gaat nu echt weg, waarschuwt de gemeente. De afgelopen weken zijn fietsers met borden en labels erop gewezen dat ze hun fiets hier niet meer kunnen parkeren.

Op woensdag 22 augustus worden de resterende fietsen weggehaald en gestald in het depot in de overdekte fietsenstalling aan de centrumzijde van het station. Daar worden ze volgens de gemeente nog drie maanden bewaard.



Er zijn twee bewaakte fietsenstallingen in het stationsgebied. Eén aan Sonsbeekzijde (onder het Cito-gebouw) en één recht onder de stationshal aan centrumzijde. Met een OV-chipkaart kunnen fietsen daar de eerste 24 uur gratis gestald worden.



In de bestaande bewaakte fietsenstallingen is genoeg ruimte om de fietsen van de tijdelijke stalling op te vangen, stelt de gemeente. 'Ook in de toekomst, als de laatste bouwkavels ontwikkeld zijn en de stalling bij bioscoop Pathé opgeheven wordt, is er nog voldoende plek.'



Daarnaast spant de gemeente zich in voor extra gratis fietsenstallingen aan de Sonsbeekzijde. 'We bekijken of het mogelijk is om een fiets meer dan 24 uur gratis in de bewaakte stalling te parkeren.'



Wie zijn fiets tot na 22 augustus laat staan, kan hem ophalen aan de centrumzijde. Dat kan na een telefonische afspraak via 0900-1809.