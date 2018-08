Tentenmaker De Waard gered

HEERDE - Tentenmaker De Waard in Heerde is gered. De Sunshine Group neemt het bedrijf over van kampeerketen Vrijbuiter, die begin deze maand failliet werd verklaard.

Sunshine koopt de winkel in Heerde die de tenten exclusief verkoopt, een atelier in Roden en de Tsjechische fabriek die de tenten maakt. De 42 medewerkers van die fabriek gaan ook over naar de nieuwe eigenaar.

Sunshine Group is een Nederlandse onderneming, die met drie bedrijven actief is in de kampeerwereld: Doréma (voortenten), Glampinglodges (lodgetenten) en Alpenkreuzer (vouwwagens). 'Het kwaliteitsmerk De Waard met haar hoogwaardige assortiment kampeerproducten wordt hier nu als vierde label aan toegevoegd.'

Het is nog niet bekend hoe het verder gaat met de vier megastores van Vrijbuiter. De winkels blijven voorlopig wel open. De curatoren zeggen dat ze blijven proberen om er een koper voor te vinden.

'We spreken dezelfde taal'

Filiaalleider Pé Bouwman van De Waard-winkel in Heerde is blij met de nieuwe eigenaar. 'We zitten deels in dezelfde branche. We spreken dezelfde taal.'

Bouwman had niet echt in de rats gezeten, maar is toch opgelucht. 'Ik wist dat er voldoende belangstelling was. Maar ik wist ook van de wens van de curator om het als geheel te verkopen. Dat is dan toch een zeker risico. Toen duidelijk werd dat De Waard afzonderlijk te koop was, was ik wel redelijk positief.'

Bouwman zat donderdagmorgen al direct aan tafel met de Sunshine Group. Hij ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet. De nieuwe eigenaar heeft volgens hem grote plannen met De Waard. 'Denk onder meer aan nieuwe modellen en nieuwe materialen.'

