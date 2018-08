Vrouw met vergiet stapt naar Europees Hof

NIJMEGEN - De vrouw uit Nijmegen die uit geloofsovertuiging een vergiet draagt, stapt naar het Europees Hof. Gisteren stelde de Raad de State dat ze niet met het vergiet op haar hoofd op een pasfoto mag, voor bijvoorbeeld een identiteitskaart.

De Nijmeegse Mienke de Wilde draagt het vergiet uit overtuiging, als aanhanger van het pastafarisme. De beweging staat ook wel bekend als de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster. Aanhangers van de kerk zien het Vliegend Spaghettimonster als een god.

Volgens de hoogste bestuursrechter is het pastafarisme geen godsdienst omdat het satirische element van de 'religie' zodanig overheerst dat de stroming niet voldoet aan de criteria van 'overtuigingskracht, ernst, samenhang en belang'. Daar is De Wilde het niet mee eens. Daarom stapt zij nu naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

'In Oostenrijk mag het bijvoorbeeld wel, dus dan vind ik dat wij dat recht ook hebben', aldus de Nijmeegse.

Spaghettislierten

'Mijn partij ziet het als een echte religie. Je hebt altijd mensen die zich aansluiten om zich te verzetten tegen de gevestigde orde, maar voor ons is het geen satire.'

Volgens haar is het spaghettimonster overal om ons heen. 'Er zitten allemaal golven in de lucht, van wifi- tot satellietsignalen. Dat zijn allemaal voorbeelden van de lange, onzichtbare spaghettislierten die om ons heen te vinden zijn.'

'Uit geschriften kunnen we ook opmaken dat onze religie al heel lang bestaat, maar omdat het spaghettimonster in het verleden niet genoeg mensen kon aanraken met zijn noedelige tentakels, is hij teruggetrokken.' Inmiddels is het monster volgens de pastafari-aanhanger wel weer terug in de lucht.

'We doen ons best'

'Het doel is om erkenning te krijgen. Ik vind het gek dat je aan bepaalde eisen moet voldoen om een religie te zijn. Daarnaast vind ik het ook niet kloppen dat, hoewel kerk en staat gescheiden zijn, de staat toch beslist over religies', vertelt De Wilde.

Ze laat weten dat het voor haar al helemaal een fundamentele kwestie is, aangezien zij ook rechtenstudent is. Een foto met vergiet op het hoofd mag overigens wel op haar studentenkaart. 'We gaan gewoon verder. Als het niet lukt, dan weet ik ook niet wat de volgende stappen zijn. Maar we doen ons best.'

