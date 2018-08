'Hoofd van Jason' blijkt eeuwenoud

ARNHEM - Het zogenoemde Hoofd van Jason dateert ‘voorlopig’ uit de zestiende tot negentiende eeuw en is waarschijnlijk een fragment van een gevel. Misschien wel van de gebombardeerde Sint-Eusebiuskerk, speculeert archeoloog Leo Smole op zijn Facebooksite. 'Het blijft nog spannend.'

Het ornament kwam deze zomer letterlijk en figuurlijk boven water omdat de Rijn op recordlaagte staat. Een booteigenaar heeft het zandstenen vrouwenhoofd ontdekt bij de haven van roeivereniging Jason bij de Westervoortsedijk.

Het beeld wordt beschouwd als archeologische vondst. Archeologen hebben het inmiddels van modder ontdaan en op de foto gezet.



Vervolgens hebben zij het afgevoerd naar het depot. Daar moeten onderzoekers het zandstenen werk verder onder de loep nemen. Wanneer zij meer weten over de herkomst van het werk en of ze er een preciezere datering aan kunnen geven, is nog niet bekend.