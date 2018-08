'In onze stad al aan de Rijn': Vitesse-supporters maken feest in Basel

En dat gebeurt op een aangewezen plek in het centrum, bij de fanzone op de Steinenvorstadt. Het bier vloeit rijkelijk, er wordt gezongen en vooral heel hard gehoopt dat Vitesse vanavond alsnog stunt.

'1-3 voor Vitesse'

'Ik zie het positief in, ik heb vertrouwen in Slutskiy', zegt een van de supporters. Een ander zegt. 'We hebben vorig jaar al mooie tripjes gehad, daar mag nu geen einde aan komen. Ik zeg dat het 1-3 voor Vitesse wordt.'

Feest der herkenning

Die straat ligt op een steenworp afstand van iets dat een feest der herkenning zal zijn in Arnhem: de Rijn. De rivier die ook door de Arnhemse stad loopt, gaat ook door de Zwitserse stad heen.

Het Vitesse-clublied kent ook de tekst: 'In onze stad al aan de Rijn, daar moet je echt Vitessenaar zijn'. 'We hadden op ons luchtbedje wel naar de stad kunnen drijven. Maar de Rijn hoort natuurlijk bij Arnhem en niet bij Basel', aldus een supporter.

In tegenstelling tot in Arnhem, blijkt het hier alleen wel veilig genoeg om er in te zwemmen. Of nou ja. De Zwitsers doen het gewoon.

St. Jakob-Park

Wanneer het feestje in de stad afgelopen is, maken de fans de tocht richting St. Jakob-Park, het stadion van FC Basel. Een stukje groter en imposanter dan het GelreDome. Als we de Zwitsers moeten geloven, hangt er altijd een goede sfeer.