'De kogel door de kerk'

WILP - Het is in veel huishoudens in Wilp een blijvende herinnering aan de verschrikkingen van de laatste oorlogsdagen toen het dorp en de kerk zwaar onder vuur kwamen te liggen van de geallieerden. Granaathulzen van een 25-pounder kanon die door de plaatselijke postbode beschilderd werden met een afbeelding van de kerk.

Operation Cannonshot

De gebruikte hulzen werden door de Canadezen gedumpt na operatie Cannonshot, het begin van de bevrijding van de Veluwe. Op 11 april staken de Canadezen de IJssel over vanaf de kant van Deventer en trokken op richting Wilp dat pas na zware gevechten veroverd kon worden. Bij de inleidende beschietingen raakte ook kasteel de Nijenbeek zwaar beschadigd

Canadian Army Newsreel 1945

Na de oorlog werd veel puin en afval in de kolken rond het dorp gedumpt waaronder ook de hulzen. Die werden er vervolgens door inwoners van Wilp weer uitgehaald als herinneringen aan de bevrijding. Letterlijk de kogel die door de kerk werd gejaagd. Overigens komt die uitdrukking uit de Tachtigjarige Oorlog. In die tijd werden kerken bij gevechten ontzien uit respect voor het geloof. De beschieting van een kerk was dan ook het meest respectloze wat je als oorlogspartij kon doen. Een beroemd voorbeeld is de beschieting van de Sint Bavo in Haarlem door de Spanjaarden. Dat gebeurde tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573). De kogel die toen werd afgevuurd als waarschuwing bleef achter in de muur en is daar tot op de dag van vandaag te zien.

Foto hulzen collectie Jeroen Dumaij