Verdere afname WW-uitkeringen regio Arnhem Foto: CC0

ARNHEM - Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Gelderland is in de voorbije maand verder afgenomen. Volgens het UWV stond in juli de teller net onder de zevenduizend op 6994 WW-uitkeringen. Ten opzichte van juni waren dat 174 uitkeringen minder en dat was een daling van 2,4 procent.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

Landelijk was de daling 3 procent. Vergeleken met een jaar geleden zijn er nu 24 procent minder WW-uitkeringen in deze regio, dat scheelt bijna 1500 uitkeringen.



Door die afname van het aantal uitkeringen zakte het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen als percentage van de beroepsbevolking, voor Midden-Gelderland naar 3,4 procent. Landelijk is het WW-percentage 3,1 procent.



Ten opzichte van juni daalde het aantal WW-uitkeringen in de meeste sectoren in Midden-Gelderland. In veel gevallen ging het daarbij om relatief kleine aantallen. Een groot deel van de totale daling zat in zakelijke diensten en handel, samen met industrie en zorg & welzijn.