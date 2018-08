Deel dit artikel:











Hema zegt contract franchisenemer in Nunspeet op Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De directie van Hema heeft de contracten met een groep franchisenemers beëindigd, die in totaal 24 winkels in handen heeft. Ook de vestiging in Nunspeet valt daaronder.

Geschreven door Mediapartner RTV Nunspeet

info@rtvnunspeet.nl

De franchise-ondernemers waar het om gaat zitten stuk voor stuk in het bestuur van de franchiseorganisatie van de winkelketen, de Vereniging Aangesloten Bedrijven (VAB). De VAB beheert in totaal 40 procent van alle Hema-vestigingen in Nederland. Er is al langer een strijd gaande tussen de directie en de franchisers van Hema. Dat gaat ondermeer om de kostenverdeling van de webwinkels. De ondernemers die aangesloten zijn bij de VAB willen de eerder gemaakte afspraken behouden en accepteren geen extra doorberekende kosten. Hema zou nu proberen individuele ondernemers over te halen om de VAB de rug toe te keren. Een reactie van de eigenaar van de Nunspeetse Hema was niet te krijgen. Er werd verwezen naar het bestuur van de VAB, maar ook daar wilde men geen commentaar geven. Het blijft dus vooralsnog onduidelijk wat de gevolgen van het conflict zullen zijn.