Aantal verdrinkingen in Gelderland na jaren weer gestegen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Het aantal verdrinkingen in Gelderland is vorig jaar voor het eerst in jaren toegenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2017 kwamen voor het eerst sinds 2011 meer dan tien mensen om het leven door verdrinking. Het gaat om ongevallen, zelfdodingen worden dus niet meegerekend.