'Telefoonleverancier van de onderwereld' moest op stel en sprong vertrekken

NIJMEGEN - 'Ik ben me kapot geschrokken', zegt een bewoner van de Hegdambroek in Nijmegen nadat woensdag ineens mannen met bivakmutsen door de straat liepen. Burgemeester Bruls besloot woensdag het huis van Danny M. per direct te sluiten. Het Openbaar Ministerie noemt hem 'de telefoonleverancier van de onderwereld'.

De ochtend na de sluiting komen er wat buurtbewoners kijken. Ze zijn bang en willen niet voor camera met Omroep Gelderland praten. Wel vertellen ze wat er woensdagavond voorafging aan de sluiting van het huis. 'Het lijkt wel of we in een film zijn beland', zegt een vrouw.

'Ik zag het gebeuren', gaat ze verder. 'Mannen met bivakmutsen haalden de bewoner van het huis uit zijn woning. Op hetzelfde moment wordt er bij mij aangebeld. Ik zeg: daar staan criminelen.' De vrouw krijgt gelijk een brief in haar hand gedrukt. 'Rustig mevrouw, het is de politie', zeggen medewerkers van de gemeente.

De politie bevestigt dat er inderdaad agenten met bivakmutsen rondliepen. Echter ondersteunden zij Danny M., die nog even wat spullen mocht meepakken. Even daarvoor vertelde agenten op het politiebureau dat de woning van M. op slot moest. Hij vertrekt uiteindelijk naar een andere locatie, die door hem zelf is geregeld.

Versleutelde telefoons

Danny M. was de eigenaar van Ennetcom, een bedrijf dat versleutelde telefoons leverde waarmee niet-traceerbare berichten verstuurd werden. Voor het afgeschermde dataverkeer had het bedrijf eigen servers in gebruik. Volgens justitie maakten vooral criminelen gebruik van de versleutelde telefoons, maar de rechtszaak tegen M. is nog niet begonnen.

De onrust in de buurt begon in 2016 en niet veel later werd het bedrijf door justitie ontmanteld. 'We kennen de familie helemaal niet, er is totaal geen contact', vertelt een man uit de straat. 'We hebben ook geen last van de familie. Alleen van de criminelen die langsrijden.'

Twee jaar geleden werd een vergelijkbaar huis in de straat beschoten met een automatisch wapen. Waarschijnlijk een vergissing. De daders zouden bij M. moeten zijn. Toch willen bewoners dat ook het beschoten huis wordt onderzocht. 'Dat is gekocht door Chinezen. Het zit daar altijd potdicht', wordt er gezegd.

Directe aanleiding voor de sluiting is de vondst van een auto met daarin een automatisch wapen met munitie. Deze werd in de buurt van de woning gezien en later ergens anders in Nederland staande gehouden. De burgemeester besloot daarop dat de man met zijn gezin naar een veilige plek moest.

Zorgen over huizenprijzen

Het optreden van de burgemeester wordt 'dapper' genoemd. Toch maken de bewoners zich zorgen. 'Het is een nette buurt die nu een criminele stempel krijgt. Wat doet dat met de huizenprijzen', vraagt een man zich hardop af. Sommige bewoners overwegen zelfs te verhuizen na het recente geweld.

Toch is het niet voor het eerst dat er iets gebeurt. Een bewoner rakelt een verhaal van 15 tot 20 jaar geleden op. 'Toen woonde er iemand die een rip deal had gepleegd. Hij is toen nog eens bloedend bij mij door het keukenraam gesprongen.'

Hoe dan ook, bewoners hopen dat het rustiger wordt in hun straat. Of M. en zijn gezin ooit nog terug mogen komen, is maar zeer de vraag. Het huis zit voor onbepaalde tijd op slot.

