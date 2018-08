Groot tekort aan leraren: 'We gaan De Randstad achterna'

Is het lerarentekort alleen iets van De Randstad? Nee, zegt Petronette Castrop van PO in Actie. 'Gelderland gaat dezelfde kant op.'

De regio Zuid bijt dit jaar het spits af, daar starten de lessen maandag weer. Om dat organisatorisch rond te krijgen moest dit jaar alles uit de kast worden getrokken. 'Het ging voor de vakantie een stuk moeizamer dan voorgaande jaren', zegt Toine Janssen, bestuurder bij Conexus, met 31 scholen 'één van de grootste basisschoolkoepels van de provincie. 'Normaal zijn alle vacatures zo opgevuld, maar dat is nu een stuk lastiger. Je merkt dat er aan alle kanten aan leraren wordt getrokken',

Kwaliteit docenten onder druk

Leraren hebben ondertussen wat te kiezen. 'Mensen die hier afstuderen, hebben vrijwel gelijk een baan', vertelt Karin van Weegen, directeur van de Pabo op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Door het nijpende tekort doen basisscholen hun uiterste best om leraren te trekken.

Dat brengt ook een risico met zich mee: de kwaliteit. De vijver waaruit scholen kunnen vissen is steeds kleiner geworden. 'We zijn blij als we iemand kunnen vinden om voor een klas te staan', legt Janssen uit. De kwaliteit lijkt daarmee steeds vaker van ondergeschikt belang te worden. 'Alles beter dan uitval of onbevoegde leraren voor de klas', aldus de bestuurder.

Kaartenhuis bij griepgolf

Niet alleen bij Conexus zijn er problemen. De structurele bezetting is op meer scholen lastig rond te krijgen. Waar het voorheen alleen moeite kostte om invallers te strikken, is vanaf dit jaar ook het vinden van vaste medewerkers een hoofdpijndossier. Toch is de bezetting op de scholen van Conexus zo goed als rond, maar bij een griepgolf kan het wederom als een kaartenhuis in elkaar zakken. 'Bij pieken heb ik er een hard hoofd in', zegt Janssen. Gevolg kan uitval, onbevoegde leraren voor de klas of samenvoeging van klassen zijn. Dat gebeurde vorig jaar ook al op veel scholen.

De hoofdpijn van nu is echter nog niets vergeleken met de prognoses voor aankomende jaren. Het tekort groeit van ongeveer 138 fulltime banen op dit moment, naar 571 fulltime banen in 2023. De grootste problemen zullen in de steden ontstaan. In de Achterhoek krimpt de bevolking een stuk sneller waardoor enorme tekorten zullen uitblijven.

Bijna 600 leraren tekort op den duur, alleen al in Gelderland. De prognose van Arbeidsmarkt Platform Primair Onderwijs, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, stemt somber.

Forse stijging studenten Pabo

Maar er gloort hoop. De Pabo ziet het aantal eerstejaarsstudenten weer stijgen. De voorlopige aanmeldingscijfers laten groene cijfers zien. Landelijk stijgt het aantal eerstejaars Pabo-studenten, ten opzichte van vorig jaar, met ruim 10 procent. Op de HAN, de grootste opleider van Gelderland, is ook een flinke stijging zichtbaar: ruim 20 procent meer aanmeldingen. 'Daar zijn we ontzettend blij mee', vertel de directrice.

'Het arbeidsmarkttekort, gekoppeld aan de salarisverhogingen waar nu sprake van is en het positief in het nieuws komen van het beroep', zijn volgens Karin van Weegen de oorzaken van de explosieve stijging. De Iselinge Hogeschool in Doetinchem, de twee na grootste opleider van Gelderland, ziet ook een stijging. Toch is er een kanttekening: er zijn vele jaren van flinke groei nodig om het opgelopen tekort in te halen, zo zeggen ze.

De aanmeldcijfers van de verschillende hogescholen in Gelderland

Ook het ministerie erkent de problemen. 'In de regio Nijmegen zie je dat het echt knelt', vertelt woordvoerder Ilona de Ruijter. Toch heeft ze er met genomen maatregelen vertrouwen in dat het goedkomt. 'Het is alle hens aan dek', zo zegt ze. Er is ruim 200 miljoen vrijgemaakt voor werkdrukverlaging in het onderwijs, het imago van het beroep moet worden versterkt door campagnes, stille reserves van mensen die ooit in het onderwijs werkten worden benaderd, de beloning van leraren moet verbeteren en schoolbesturen moeten parttimers gaan vragen om eventueel meer te gaan werken.

Het is alle hens aan dek! Ilona de Ruijter - Voorlichter van onderwijsminister Arie Slob

'Continuïteit in geding'

De actuele maatregelen moeten op de lange termijn voor oplossingen zorgen. Maar op dit moment hebben de meeste scholen er weinig aan. 'Een collega heeft haar been gebroken, maar maandag beginnen de leerlingen. Probeer maar eens vervanging te vinden', zegt Petronette Castrop van PO in Actie. 'De continuïteit van het onderwijs is in gevaar. Als wij gaten hebben in de invulling van leraren, dan gaan leerlingen en ouders dat merken. Dat willen we niet', besluit Toine Janssen van Conexus.