Deel dit artikel:











Auto door brand verwoest Foto: Patrick Apenhorst/Persbureau Heitink

RENKUM - In de Larixstraat in Renkum is woensdagavond een auto uitgebrand.

De brandweer werd rond 23.10 uur gewaarschuwd. De politie sluit brandstichting niet uit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52