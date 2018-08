Dode in woning in Giesbeek

De brandweer werd kort na 20.30 uur gewaarschuwd na een brandalarm. Volgens de politie ging het om een pannetje dat stond droog te koken op het vuur.

In de woning stuitte de brandweer op het stoffelijke overschot. Woordvoerder van de politie Frank de Valk: 'We doen onderzoek in de woning. We proberen te achterhalen of de vrouw door de rook is gestikt of dat ze al eerder is overleden.'

De brandweer had het brandje snel geblust.