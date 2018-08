Nijmeegs gezin mag eigen huis niet meer in na bedreigingen

NIJMEGEN - Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft woensdag een huis voor onbepaalde tijd gesloten omdat de bewoner ernstig wordt bedreigd door criminelen. De veiligheid van hem, zijn gezin, maar ook die van zijn woonomgeving kon niet meer worden gegarandeerd, schrijft de gemeente in een persbericht.

Het gaat om een woning aan de Hegdambroek in het stadsdeel Lindenholt. De burgemeester kwam tot het besluit op grond van signalen vanuit de omgeving en van 'zeer recente en ernstige informatie' van het Openbaar Ministerie en de politie.

De burgemeester en de politie hebben de omwonenden woensdagavond tijdens een bewonersbijeenkomst geïnformeerd over het besluit.

Automatisch wapen met extra munitie

Aanleiding was onder andere een incident van drie weken geleden. De politie werd toen getipt over een auto die in de buurt stond van de woning. Deze werd later elders in Nederland staande gehouden, waarna meerdere personen werden opgepakt.

Foto: Omroep Gelderland

De aangehouden verdachten reden volgens de gemeente Nijmegen in een gestolen auto met vals kenteken. In de wagen werd een automatisch wapen met extra munitie aangetroffen.

Het is niet het eerste incident. In 2016 werd een automatisch wapen leeggeschoten op een huis een paar deuren verderop. Vermoedelijk vergiste de dader zich in het pand.

In Opsporing Verzocht was in 2016 aandacht voor de beschieting:

'Telefoonleverancier van de onderwereld'

De vader van het gezin is bij justitie bekend als 'de telefoonleverancier van de onderwereld'. Hij handelde in crypto-telefoons waarmee niet-traceerbare berichten verzonden kunnen worden. Die telefoons worden in de zware criminaliteit gebruikt.

Zie ook: 'Justitie overdrijft megavangst telefoongegevens'

Justitie ontmantelde het bedrijf van de Nijmegenaar in 2016 en doet sindsdien onderzoek naar data die bij invallen zijn gevonden. Sinds die tijd zouden er aanslagen op de man en zijn woning zijn gepleegd.

Zie ook: 'Of ik bang ben? Meneer, vanmiddag pulkten ze daar nog de kogels uit de muur'