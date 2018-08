Deel dit artikel:











Nog lang geen Halloween, maar pompoenen zijn er al wel Foto: Pixabay

GROESBEEK - Halloween is nog ver weg, maar daar trekt de natuur zich weinig van aan. Sinds begin deze maand worden er op diverse plekken in de provincie al pompoenen aangeboden. Normaal gesproken is dat pas op zijn vroegst vanaf eind augustus.

Eén van de kwekers die nu al pompoenen verkoopt, is Chris Poelen uit Groesbeek. 'We hebben een hete en warme zomer gehad en daar houdt de pompoen wel van. Daardoor zijn ze vrij vlot gegroeid en kunnen we nu al oogsten.' Verslaggever Karel de Jong ging langs bij de Groesbeekse teler: Poelen teelt 120 soorten pompoenen in allerlei bijzondere vormen. 'Er zit van alles tussen. Midden september is alles op zijn mooist en dan is de variëteit het grootst.' Omdat Halloween pas op 31 oktober wordt gevierd, is het nu de truc om de pompoenen zo lang mogelijk goed te houden. Hoe Poelen dat doet? 'We slaan ze droog op en zorgen ervoor dat ze niet vochtig worden.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52