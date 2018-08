Deel dit artikel:











'Politie kon bewoner explosieflat niet bereiken' Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - De politie in Arnhem heeft na dreigbrieven meerdere keren geprobeerd de bewoner van de rampflat in de Daphnestraat te spreken. Dat is niet gelukt. Dat schrijft veiligheidsmanager van de gemeente Arnhem Arndt Stroink namens burgemeester Ahmed Marcouch in een brief aan de bewoners.