Clarke-Salter wil weer scoren voor Vitesse

BAZEL - Vitesse-verdediger Jake Clarke-Salter was zondag als een kind zo blij. Hij maakte in de eerste eredivisiewedstrijd meteen een doelpunt, met het hoofd. En dat smaakt naar meer.

'Hopelijk kan ik morgen weer scoren. Ik probeer altijd gevaarlijk te zijn in het strafschopgebied. Als het dan gebeurt, gebeurt het. Maar mijn hoofddoel is natuurlijk het voorkomen van een doelpunt.'

En dat is morgen juist zo belangrijk, want een doelpunt tegen betekent dat Vitesse minimaal twee keer moet scoren. 'Dus moeten we de nul houden en zelf scoren. Ik ben klaar voor deze grote wedstrijd. Vitesse ook, want we hebben een goede voorbereiding gehad.'

Daarnaast telt ook nog dat Vitesse vertrouwen heeft getankt met een 5-1 winst op FC Groningen. 'Dat vertrouwen is nu groot. Hopelijk kunnen we dat meenemen naar morgen.'