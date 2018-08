Vitesse-coach Slutskiy heeft een verrassing in petto voor FC Basel

BAZEL - Vitesse-coach Leonid Slutskiy zegt een verrassing in petto te hebben voor de wedstrijd van morgen. Hij wil FC Basel op een verrassende manier verslaan.

Echt er over uitwijken, wil de Russische trainer niet. 'Maar het zal niet in de opstelling of in de formatie zijn. We willen niet onze 'typische kracht' gebruiken. We gaan iets andere krachten gebruiken. Het is geen heel groot geheim, maar het wordt wat anders. Ik zeg niet dat het daarmee makkelijker wordt om Basel te verslaan.'

Want de coach denkt dat het vooral belangrijk is om snel te scoren. 'We kennen elkaars sterktes en zwaktes al door de eerste wedstrijd. Het gaat erom wie er als eerste scoort. Fysiek hebben we het allebei zwaar, want het is moeilijk elke drie dagen te spelen. De sterkste zal winnen morgen.'

'Belangrijk voor ons en Nederland'

Slutskiy hoopt dat zijn ploeg natuurlijk als sterkste uit de strijd komt. Maar dan moet er wel gescoord worden. Tot nu toe deed Vitesse dat in elke wedstrijd, behalve vorige week tegen Basel. 'Morgen willen we dat uiteraard omdraaien, want de Europa League is belangrijk voor ons en Nederland. We hebben ook nog niet zo vaak in de groepsfase gespeeld, dus uiteraard gaan we voor een maximaal resultaat.'

'Ik denk nooit aan verlies'

Maar dat geldt ook voor FC Basel. 'Ja, want zij zijn een Champions League-ploeg. Nu ze daarvoor zijn uitgeschakeld is de Europa League wel het minimum voor ze. Als wij worden uitgeschakeld wordt het wel pijnlijk. Maar ik denk van te voren nooit aan winst of verlies, we hebben nu de focus op die wedstrijd.

