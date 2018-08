'Carla T. stichtte fatale brand uit boosheid en jaloezie'

ZUTPHEN - Ze zou jaloers zijn op haar ex-vriend. Daarom heeft Carla T. vorig jaar augustus in Doetinchem zijn huis in brand gestoken. Een 58-jarige vrouw die ook in de woning verbleef kwam daarbij om het leven. 'Ze heeft haar boosheid en jaloezie botgevierd op de medebewoonster', sprak de officier van justitie woensdag in de rechtszaal.

De 54-jarige T. was die bewuste dag op een feestje bij haar buurvrouw en hartsvriendin. Ze hadden wat wijntjes gedronken. Op een gegeven moment besloot de Doetinchemse naar het huis van haar ex-vriend te gaan. 'Ik miste hem enorm.'

Knipperlichtrelatie

Bijna een jaar hadden Carla T. en de man een knipperlichtrelatie. Een kleine maand geleden maakte hij het uit. In het huis van de man woonde ook het 58-jarige slachtoffer. Toen T. bij de woning kwam, was haar ex niet thuis. Wel de vrouw die is omgekomen.

De verdachte heeft toegegeven dat ze in het huis is geweest en met de 58-jarige medebewoonster heeft gesproken, maar met de brand heeft ze naar eigen zeggen niets te maken.

Ze zei dat ze de aansteker bij de bank hield en dat het lekker fikte buurvrouw verdachte

Haar buurvrouw verklaarde woensdag anders voor de rechtbank. Over de verjaardag zegt ze: 'We hebben gelachen en geouwehoerd. Het was heel gezellig.' Het is overigens uitzonderlijk dat een dergelijk getuigenverhoor gebeurt tijdens een rechtszitting.

De vrouw zei dat ze wist dat T. naar haar ex-vriend ging. 'Ze hadden onenigheid, geen contact meer. Daar zat Carla heel erg mee. Ze wilden het uitpraten. Mijn gevoel zei dat het niet goed was dat ze daar naar toe ging.'

Apathische ogen

Op teletekst las de buurvrouw later over de brand in de Papaverstraat. 'Ik heb drie kaar gevraagd: Carla zeg dat het niet waar is. Ze hing daar in die bank. Ik zie weer die apathische ogen. Ze zei dat ze de aansteker bij de bank hield en dat het lekker fikte.'

Maar volgens T. klopt helemaal niks van het verhaal van haar buurvrouw. 'Ze is de hartsvriendin van de verdachte. Ze heeft geen enkel belang om open te zijn. Maar ze kan niet liegen. Ze is innerlijk consistent, integer en invoelbaar.'

Er is wettig en overtuigend bewijs van moord en opzettelijke brandstichting officier van justitie

Carla T. zegt dan ook dat ze de brand niet heeft gesticht. Maar de officier van justitie denkt daar anders over. Die vindt dat er wettig en overtuigend bewijs is van moord en opzettelijke brandstichting. 'De verdachte heeft gehandeld in een agressieve en jaloerse bui en onder invloed van alcohol', aldus de officier.

16 jaar cel geëist

Tegen Carla T. werd woensdag 16 jaar cel geëist. De officier kwalificeert de fatale brand als moord omdat er meerdere momenten zijn geweest waarin de verdachte zich had kunnen bedenken. 'De bewoonster is het slachtoffer geworden van niets minder dan een aanslag, welke zij met de hoogste prijs - te weten haar leven - heeft moeten bekopen. Zij laat haar nabestaanden, kennissen, collega’s, de hoofdbewoner die haar onderdak verschafte en ook de buurtbewoners achter in verdriet, angst, verslagenheid en ongeloof.'

Uit pathologisch onderzoek blijkt dat het slachtoffer nog in leven was toen de brand uitbrak en door de vlammen is omgekomen. Technisch onderzoek wijst uit dat de brand moet zijn ontstaan in de zithoek in de woonkamer en zich daarna razendsnel heeft verspreid. De bewoonster, die op zolder was, kon daardoor niet meer wegkomen.

Volgens het Openbaar Ministerie is Carla T. vlak voor de brand uitbrak in de buurt van de woning gezien. 'Ze heeft toegegeven dat ze in het huis is geweest. Ze had ook de brand kunnen proberen te blussen of het slachtoffer kunnen waarschuwen. Ze had ook alarm kunnen slaan. Maar ze is door de achterdeur weggegaan en heeft onderweg de aansteker en de sleutels weggegooid', aldus de officier van justitie.

