Bij Slot Loevestein zijn mens en konikpaard op tijd uit elkaar gehouden Konikpaarden bij Slot Loevestein - Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

POEDEROIJEN - Staatsbosbeheer en Free Nature trokken in mei aan de bel: de kudde wilde konikpaarden bij Slot Loevestein in Poederoijen was te tam aan het worden. Automobilisten stopten op de weg om de dieren een appeltje te voeren en er liepen zelfs paarden rond met vlechten in hun manen. Drie maanden later is de situatie verbeterd.

Het lijkt erop dat de organisaties op tijd hebben ingegrepen. In Nijmegen was afgelopen dagen rumoer over konikpaarden op de Waalstranden. De dieren was verkeerd gedrag aangeleerd, omdat ze werden aangehaald en gevoerd. Twee dieren waren zo tam dat ze op zoek gingen naar eten bij strandgangers. Natuurbeheerder Free Nature zag zich genoodzaakt om de dieren over te plaatsen naar een gebied bij Gorinchem, waar geen publiek rondloopt. De situatie bij Slot Loevestein is niet helemaal vergelijkbaar met die in Nijmegen, maar toch vertonen de paarden daar sinds de actie van Free Nature ander gedrag. Appel of boterham Dat ging niet van de ene op de andere dag, vertelt Tanja de Bode van Free Nature. 'De paarden blokkeerden de weg en mensen dachten: wat leuk, ik voer een appel of een boterham.' De organisatie zette een voorlichtingscampagne op touw. Er zijn folders gemaakt en er staan borden om toeristen bij Slot Loevestein te waarschuwen. De Bode heeft gemerkt dat de publiciteit in mei heeft geholpen. 'Het blijft belangrijk om mensen te vertellen dat het om wilde dieren gaat en hoe je daar mee om moet gaan. We blijven daarover voorlichting geven.' Verslaggever Steven Ophoff in gesprek met Tanja de Bode van Free Nature: Zie ook: Konikpaarden Nijmegen voorlopig gered

Konikpaarden verliezen schuwheid door toeristen: 'Ze leggen zelfs vlechten in de manen'