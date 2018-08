Opnieuw protest bij Dolfinarium; stop met dit vermaak

Het is nog vroeg als de actievoerders zich opstellen bij het Dolfinarium. En het kon niet anders of je moest er als bezoeker langslopen.

Dolfinaria niet van deze tijd

'We proberen mensen aan het denken te zetten over het gebruik van dieren hier', zegt Alex Romijn van actiegroep Dolfinariumvrij.nl tegen Omroep Gelderland. 'Wij vinden dat dolfijnen hier niet op hun plek zitten en dat ze heel erg beperkt worden in hun leefruimte. Wij vinden dat dolfijnen niet ingezet mogen worden ter vermaak van mensen.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Fokverbod

Volgens de actievoerders zijn attracties zoals het Dolfinarium niet meer van deze tijd. Net zoals circussen en dierentuinen. Ze willen een afbouw van het aantal dieren. 'Wij willen ten eerste dat er een fokverbod komt, zodat er geen nieuwe dolfijnen meer bij komen in dolfinaria.'

En uiteindelijk hoopt de actiegroep dat dolfijnen die in het Dolfinarium zitten, terug naar het wild kunnen of in een semivrije baai kunnen rondzwemmen.

Protestborden bij de ingang

De bezoekers kunnen niet om de protestborden heen. Hun onbezorgd dagje uit dreigt te worden verstoord door de protestuitingen.

Er is dan ook niet veel begrip voor de argumenten van de dierliefhebbers.

'Ik denk dat deze dolfijnen het wel gewend zijn, nou moet je ze niet meer vrijlaten', luidt één van de reacties van een bezoeker. 'Toch plezier voor de mensen hè, die willen ook wat zien. Die beesten kun je nu toch niet meer terugsturen', zegt een andere bezoeker.

Het Dolfinarium was niet bereikbaar voor commentaar.