Tiel blundert met verstrekken adresgegevens aan Fruitcorso

TIEL - De gemeente Tiel heeft aan Stichting 4-Stromenland, de organisatie achter het beroemde Fruitcorso, adresgegevens doorgespeeld van 350 inwoners. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), een privacywet die eerder dit jaar inging, stelt dat dit niet zomaar mag.

De gemeenteraad heeft in 2014 een afspraak gemaakt welke partijen informatie van burgers mogen ontvangen. Stichting 4-Stromenland is niet een van die partijen, wat betekent dat de gemeente Tiel nu een fout heeft gemaakt.

Polsbandjes

De gemeente had eerst een officieel besluit moeten nemen om de info met de stichting te delen én ze had de inwoners moeten inlichten over de verstrekking van hun adresgegevens.

De organisatie van het Fruitcorso heeft nu info ontvangen over de omvang van Tielse huishoudens. Die gegevens zijn verstrekt omdat de organisatie polsbandjes voor het evenement moest uitdelen. De bandjes dienen als toegangsbewijs.

Excuusbrief

Na de tip van een inwoner heeft de Autoriteit Persoonsgegevens contact opgenomen met de gemeente Tiel. De inwoners wiens gegevens gedeeld zijn, ontvangen een excuusbrief van de gemeente. Daarnaast zijn de gegevens gewist uit het databestand van het Fruitcorso.

De organisatie van het Tielse evenement laat weten dat zij per gedupeerd huishouden vier polsbandjes gaat uitdelen.