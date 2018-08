SRV-man stopt ermee in Hierden: 'Het wordt wel even slikken'

HIERDEN - De supermarkt op wielen, de SRV-man en nog langer geleden de melkboer... je ziet ze bijna niet meer. En in Hierden is het na zaterdag ook afgelopen. Dan doet Ydo Nijdam voor het laatst zijn ronde. 'Dat wordt wel even slikken', zegt de rijdende kruidenier.

'Leve de man van de SRV, van je hiep-hiep-hiep-hoeree!' In de jaren 70 was het een bekende reclameslogan. Maar waar er in die tijd nog zo'n 2000 rondreden, zijn het er nu nog maar zo'n 200. Nijdam is het letterlijk met de paplepel ingegoten. Zijn vader was melkboer en als kleine jongen hielp hij zijn vader al mee. Vanaf zijn twaalfde reed hij met zijn vader mee. Met pijn in het hart parkeert Nijdam zijn wagen na zaterdag definitief in de garage. En die pijn zit ook bij zijn klanten. 'Er zijn mensen die er slapeloze nachten van hebben gehad', zegt hij.

Tweede liefde

Klanten genoeg, dat is het niet. Maar het werd Nijdam teveel. 'Ik werk nu zo'n 100 uur per week. En altijd op zaterdag werken. Een tijd geleden kreeg ik last van mijn been. 'Je moet het rustiger aan gaan doen', zei mijn huisarts. 'Maar dat kan met dit beroep eigenlijk niet.' En dus gaat hij het nu over een andere boeg gooien. Hij wordt vrachtwagenchauffeur. 'Vrachtwagens zijn mijn tweede liefde. Maar daar is het nooit van gekomen. Nu is er heel veel vraag naar chauffeurs en ben ik alsnog mijn papieren gaan halen.'

Twijfel

Hij zegt eerlijk dat hij getwijfeld heeft. 'Mijn vrouw zei: 'anders ga je nog een paar jaar door'. Maar dat maakt de stap niet minder groot. Dit is het goede moment.' Het contact met de mensen gaat hij wel missen. 'Ik ken die mensen al zo lang. En ik hoorde altijd alle nieuwtjes als eerste.'

Wat er met zijn mooie wagen moet gebeuren is nog wel een punt van zorg. 'Het liefst zou ik hem overdoen aan een collega, maar ja die zijn er niet zoveel meer.' Helemaal afgelopen is het trouwens nog niet. Want Ydo's vrouw houdt wel haar winkeltje in verzorgingshuis Zeven Akkers in Harderwijk. 'En voor een paar mensen ga ik 's avonds nog wel wat boodschapjes wegbrengen, als ze niet naar het winkeltje kunnen komen. Ik werk straks nog maar 60 uur per week. Dus dat wil ik er dan wel bij doen.'