Asselman laat zich zien in Binckbank Tour

HUISSEN - Wielrenner Jesper Asselman uit Huissen heeft zich woensdag laten zien in de derde etappe van de Binckbanck Tour. Hij zat mee in de beslissende ontsnapping.

Zijn ploeggenoot Taco van der Hoorn profiteerde van het vele werk van Asselman en won de rit van Aalter naar Antwerpen over 175 kilometer. De Huissenaar zelf moest vijf kilometer voor de finish lossen en werd uiteindelijk vijfde.

De 28-jarige Asselman maakte enkele weken geleden zijn rentree in het peloton na een gecompliceerde enkelbreuk. Hij vreesde voor de rest van zijn seizoen, maar is dus toch al weer fit.

De Binckbank Tour is een speciale wedstrijd voor Asselman. De etappekoers door Nederland en België betekende in 2015 zijn doorbrak, omdat hij toen twee dagen de leiderstrui droeg in wat toen nog de Eneco Tour heette.

Fabio Jakobsen uit Heukelum won maandag de eerste etappe van de rittenkoers in Nederland en België.