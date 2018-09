ARNHEM - ARNHEM – Op maandag 1 oktober zendt Omroep Gelderland ‘De Kist’ uit: het bijzondere verhaal over een kist die in juni 2016 gevonden werd nabij landgoed Mariëndaal te Arnhem.

De bijzondere vondst werd gedaan tijdens werkzaamheden aan een duiker achter een van de keermuren. De verroeste kist was gevuld met explosieven. De gemeente Arnhem besloot een onderzoek uit te voeren naar de herkomst van deze kist.

Hiervoor moest in de eerste plaats duidelijk zijn wat de inhoud en herkomst van de kist was. De inhoud van de kist wierp talloze vragen op. Het doorspitten van oude kranten leverden uiteindelijk een aantal belangrijke aanknopingspunten op. Zo kwam men tot een beeld van een organisatie die her en der in het land op makkelijk herkenbare plaatsen kisten of bussen met sabotagemateriaal verstopte.

Vanwege het bijzondere verhaal en het feit dat er vermoedelijk nog tientallen van deze gevaarlijke depots in de Nederlandse bodem aanwezig zijn, hebben BAAC en regisseur Klaas van Eijkeren (Expressie Produkties) een documentaire gemaakt om het verhaal achter de kist bekend te maken.

De documentaire De Kist wordt uitgezonden op maandag 1 oktober om 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).