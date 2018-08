Wielerfans opgelet: Gelderse wielerrondes te zien op TV Gelderland

ARNHEM - Wielerfans zitten deze maand goed bij Omroep Gelderland. Eind augustus staat namelijk in het teken van enkele wielerrondes door het Gelderse landschap.

In de zomer zijn er altijd mooie wielerrondes te volgen zoals de Tour de France en de Vuelta, maar wat dacht je van de wielerrondes in ons eigen kikkerlandje? Omroep Gelderland neemt je eind augustus mee naar vier wielerevenementen.

Ronde van de Achterhoek

Te beginnen met de Ronde van de Achterhoek, die plaatsvindt op zondag 19 augustus. Deze ronde voert door de gemeentes Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem. Op zondag 19 augustus kun je vanaf 18.30 uur (daarna ieder uur herhaald) kijken naar een verslag van deze wielerronde.

Veenendaal – Veenendaal

Vanuit de Achterhoek gaan we op 22 augustus door naar de Gelderse Vallei, waar door de echte profwielrenners de ronde Veenendaal – Veenendaal wordt afgelegd. De wedstrijd vond voor het eerst plaats in 1985 en mag zich daarmee een echte klassieker noemen. Van 16.00 tot 18.00 uur kijk je live mee via TV Gelderland.

Boels Ladies Tour & Rush Hour

Van 28 augustus tot 2 september vindt tot slot de Boels Ladies Tour plaats. We zenden dagelijks van 14.30 tot 16.30 uur de laatste vijftig kilometer van de desbetreffende etappe uit. Zo zie je op dag 2 de etappe van Nijmegen en op dag 3 de etappe van Gennep. Maar we beginnen 28 augustus met de openingsetappe, een proloog door Arnhem. Heb je deze live uitzending gemist? Geen zorgen! We zetten alle hoogtepunten op een rij vanaf 17.20 uur (daarna ieder uur herhaald).

De openingsetappe in Arnhem wordt gecombineerd met het wielerevenement Rush-Hour, dat ook in de Gelderse provinciehoofdstad plaatsvindt. Rush-Hour is op dinsdagavond 28 augustus eveneens live te zien bij Omroep Gelderland, van 19.20 tot 20.45 uur.

Alle uitzendingen van Omroep Gelderland zijn terug te kijken via www.gld.nl/tv en YouTube.