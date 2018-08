CDA wil oplossing voor asbestopslag

ARNHEM - De Statenfractie van het CDA in Gelderland wil dat het vele asbest dat van daken wordt gehaald niet langer alleen maar wordt opgeslagen. Er moet een definitieve oplossing komen om het asbest te recyclen.

Omdat de provincie Gelderland een ambitie heeft op het gebied van circulaire economie wil het CDA graag van het college van Gedeputeerde Staten weten of Gelderland hier geen voortrekkersrol in zou moeten spelen.



Om het onderwerp verder uit te diepen is er op 1 oktober een bijeenkomst om alle partijen die te maken hebben met asbestverwijdering en -verwerking bij elkaar te brengen.