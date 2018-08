Help mee met het verbouwen van groenten, kruiden en fruit voor de voedselbank!

ARNHEM - .

Op een stuk grond in de wijk Rijkerswoerd in Arnhem-Zuid verbouwen onze vrijwilligers van Stadslandbouw Mooieweg verse groenten, kruiden en klein fruit. Minimaal 50% van de opbrengst gaat naar de Voedselbank Arnhem. Daarmee levert het project een belangrijke bijdrage aan verse basisproducten voor de vele mensen die de Voedselbank hard nodig hebben. De rest van de opbrengst is voor de buurt en voor de vrijwilligers. De zelf-oogst zaterdagen zijn een mooie manier om de buurt meer bij het project te betrekken en leveren daarnaast ook wat extra inkomsten op. Die gebruiken we om kosten voor zaaigoed en onderhoud van onze keet en dergelijke te betalen..

Als je het leuk vindt kun je als vrijwilliger meewerken. Meld je aan of kom een keer proefdraaien! Werkmomenten op maandag-, woensdag-, vrijdag- en zaterdagochtend. In het groeiseizoen van 9:00 tot 12:00 uur en in de winter van 10:00 tot 12:00 uur. Werkzaamheden: planten, zaaien, wieden en oogsten. Ervaring is niet nodig; met of zonder groene vingers ben je welkom.

Vanwege het succes van de zelf-oogst zaterdagen kan Stadslandbouw Mooieweg ook nog wel wat extra hulp gebruiken. Daarom zoeken wij een vrijwilliger die tijdens de komende vier zaterdagen in augustus en september bij de verkoop kan assisteren. Dit houdt in bezoekers welkom heten en helpen bij het oogsten en betaling. Na afloop mag men ook zelf groenten oogsten en mee naar huis nemen.

De volgende zelf-oogst zaterdagen zijn op 11 en 25 augustus en op 8 en 22 september, van 11:00 tot 13:00 uur. Ook de naastgelegen tuinderij de Mijmering biedt op die momenten verse groenten voor de verkoop aan.

Is dit werk iets voor u? Reageren kan hieronder!