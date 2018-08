Lijkt het u leuk om kinderen weg wijs te maken in de wondere wereld van elektronica ?

NIJMEGEN - .

Stichting Club van Draadje is al enige jaren een vertrouwd gezicht in de wijk Oosterhout (Nijmegen-Noord) met zijn elektronica en programmeer activiteiten voor kinderen vanaf 10 jaar. Beide clubavonden draaien nog steeds op volle toeren. De animo is dus nog steeds groot en daarom kunnen wij wel extra enthousiaste vrijwilligers gebruiken.

Kennis van Techniek is geen pré. Als jij het maar leuk vindt om samen met kinderen te knutselen met elektronica d.m.v. solderen met de daarbij behorende beschrijvingen en materialen. Heb je nog tijd over op met name de dinsdagavond en/of donderdagavond, neem dan gerust eens een kijkje op onze website www.clubvandraadje.nl. Zo krijg je al aardig een indruk over wat wij allemaal doen. Wees welkom en help ons de kinderen weg wijs te maken in de wondere wereld van de elektronica en het programmeren met elektronica.

Lijkt het u leuk om aan de slag te gaan bij Club van Draadje? Reageer dan hieronder!