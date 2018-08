ChristenUnie pleit voor een toegankelijk station Ede - Wageningen

EDE - De ChristenUnie heeft met verbazing kennis genomen over een aangepast ontwerp van het nieuwe station Ede-Wageningen, de site Ede Stad plaatste 10 augustus een bericht over het ontwerp.

In het ontwerp blijkt een gelijkvloerse doorgang bij het nieuwe station geschrapt te zijn die speciaal bedoeld is als ouderen- en gehandicaptenvoorziening. Volgens raadslid Cora Otter is het onacceptabel dat deze voorzieningen worden geschrapt en stelde hierover vragen aan het college.

Raadslid Cora Otter legt uit: 'De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen goed mee kan doen in de samenleving, ook mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke beperking en ouderen die slechter ter been worden. Dat vraagt aandacht in de manier waarop we gebouwen, winkels en de openbare ruimte inrichten.'

Een goed toegankelijk station hoort daar volgens het raadslid bij.'In het ontwerp voor het nieuwe station Ede-Wageningen, waarvan de bouw eind dit jaar start, was hier rekening mee gehouden.'

De ChristenUnie vindt dat terecht en waren dan ook zeer verbaasd toen ze vorige week ontdekten dat het oorspronkelijke plan is aangepast.'De vlakke doorgang door het station, zoals eerst getekend, is er uit gehaald. Dat betekent dat het station minder toegankelijk wordt, een ontwikkeling die we betreuren.'