Man in gezicht gestoken tijdens ruzie in Zutphen Foto: Pixabay

ZUTPHEN - Een man van 18 uit Zutphen heeft dinsdagavond een steekwond opgelopen in zijn gezicht. Dat gebeurde rond 20.45 uur in het Vogelpark in zijn woonplaats.

De vermeende dader is een 36-jarige man uit Zutphen. De politie heeft hem later op de avond aangehouden in zijn woning en meegenomen voor verhoor. De aanleiding voor de steekpartij is vermoedelijk een eerder conflict tussen de twee mannen. De ruzie liep zo hoog op dat een van hen de ander met een mes te lijf ging, aldus de politie. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52