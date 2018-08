Unieke kans om te snorkelen met de boswachter

ARNHEM - Vorig jaar zaten alle snorkel-excursies van boswachter Thijmen van Heerde volgeboekt. Hij is dan ook de eerste boswachter in Nederland die zijn publiek meeneemt in de onderwaterwereld. Natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland biedt je nu de kans om ook mee te snorkelen met Thijmen van Heerde.

Live wandeling

In het radioprogramma Zin in Zondag op Radio Gelderland gaat verslaggever Laurens Tijink maandelijks op pad in een Gelders natuurgebied met een groep volgers en een gids. In september ziet die 'live-wandeling' er dus anders uit. Maximaal 15 mensen kunnen zich aanmelden om met Thijmen van Heerde van Staatsbosbeheer in Natuurgebied Gelderse Poort te gaan snorkelen. Wil je mee? Zorg dan voor een eigen wetsuit en snorkelset en meld je hier aan.

Kwetsbare onderwaterwereld

Vorig jaar begon Thijmen van Heerde met de Nederlandse snorkeluitjes. Een beperkt gezelschap mocht per keer ronddobberen in het beschermde natuurgebied ten oosten van Nijmegen. Boswachter Thijmen van Heerde neemt met plezier nieuwsgierigen mee het water in om te genieten van die kwetsbare, en dus normaal niet toegankelijke, wonderlijke onderwaterwereld.

Lekker rustig ook onder water

'Het is voor mensen heel normaal om te gaan snorkelen in het buitenland, want daar is de temperatuur veel lekkerder. Maar met een wetsuit is het in Nederland ook goed uit te houden', aldus Van Heerde. Deelnemers aan de excursies reageerden enthousiast. Ze verbaasden zich over het heldere water en de pracht die onder het oppervlak schuil gaat. 'Lekker rustig ook zo onder water', verzuchtte één van hen.